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Uyuşturucu sattığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

Uyuşturucu sattığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde Abdurrahim B. (30) ve Samih K'yi (37) sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 240 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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