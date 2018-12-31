HABER

Uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

YILBAŞI nedeniyle Karaman'dan Alanya'ya satmak için uyuşturucu götürdüğü belirtilen B.S., Manavgat'taki yol kontrol noktasında jandarma tarafından yakalandı.

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) YILBAŞI nedeniyle Karaman'dan Alanya'ya satmak için uyuşturucu götürdüğü belirtilen B.S., Manavgat'taki yol kontrol noktasında jandarma tarafından yakalandı. Manavgat'ın Hacıobası Mahallesi yakınlarında jandarma ve polis tarafından oluşturulan müşterek yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır durumda 30 gram esrar ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, mesajlarda yılbaşı nedeniyle Alanya'dan bazı kişilerden aldığı uyuşturucu siparişinin teslimatını yapmaya gittiği belirlendi. Cep telefonunda yapılan ayrıntılı incelemede B.S.'nin daha önce defalarca Alanya'ya satmak amacıyla uyuşturucu götürdüğü tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli B.S., 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından savcılığa gönderildi. B.S. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERYaşadığı Tuhaf ve Mide Bulandırıcı Sağlık Sorunları ile 2018'e Damgasını Vurmuş Talihsiz İnsanlar!Yaşadığı Tuhaf ve Mide Bulandırıcı Sağlık Sorunları ile 2018'e Damgasını Vurmuş Talihsiz İnsanlar!
Yılbaşı için 81 ilde 255 bin 804 güvenlik görevlisi çalışacakYılbaşı için 81 ilde 255 bin 804 güvenlik görevlisi çalışacak
Yaşadığı atıl binada ölü bulunduYaşadığı atıl binada ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Aralık okullar tatil edildi mi? (Kar tatili olan yerler)

Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Ankara'da iki ayrı evde yangın: Kundaklama şüphesi var!

Bu iddia doğruysa... Ankara'da korku dolu anlar!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.