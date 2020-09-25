Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen E. A. Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çilimli ilçesinde ikamet eden ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen E. A. Ç. (28) hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Çilimli ilçe merkezinde olduğu tespit edilen E.A.Ç. isimli şahıs düzenlenen operasyon ile suçüstü yakalandı. Şüpheli E.A.Ç. isimli şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 19 yaşındaki M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, folyoya sarılı 2 fişek halinde toplamda 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan cezai işlem uygulanan 19 yaşındaki M.A. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüpheli E.A.Ç’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise folyaya sarılı 2 adet fişek halinde 1,2 gram metamfatemin, 3 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde ettiği tespit edilen 750 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 28 yaşındaki E.A.Ç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

