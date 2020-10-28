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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 07:28 | Son Güncelleme

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi

(İHA)

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