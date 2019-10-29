Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da 5 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu maddelerle yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kullanıcı şahsa 4 paket halinde 5,51 gram sentetik uyuşturucu ve 2 paket halinde 3,05 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.’nın evinde yapılan aramada 2 paket halinde 45 gram bonzai, 70 kapsül sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

