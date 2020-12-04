HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

04.12.2020 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı O.C.’yi yakaladı. Gözaltına alınan O.C.’nin ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde 50,06 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 kapsül sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparat ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan O.C. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Korkunç! Tamamen kırmızıya döndüKorkunç! Tamamen kırmızıya döndü
Araba almak için en uygun zamanı verdi!Araba almak için en uygun zamanı verdi!

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 5’e düştü

İstanbul için tehlike çanları çalıyor

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.