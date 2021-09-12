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Uyuşturucudan hayatını kaybeden ağabeyine son kez baktı

12.09.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 36 yaşındaki Hasan Özcan, cami bahçesinde ölü bulundu. Uyuşturucudan hayatını kaybettiği öğrenilen Özcan'ın kendisi gibi sokakta yaşayan kardeşi Şükrü Özcan, ağabeyinin cansız bedeni başında sessizce bekledi.

Uyuşturucudan hayatını kaybeden ağabeyine son kez baktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Akınlar Cami bahçesinde meydana geldi. Cami görevlileri bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

GECELERİ CAMİ BAHÇESİNDE KALIYORDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden Hasan Özcan adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kardeşiyle birlikte sokakta yaşadığı, geceleri cami bahçesinde kaldığı öğrenildi.

UZUN SÜREDİR SOKAKTA YAŞIYORLARMIŞ

Kısa süre sonra olay yerine gelen Şükrü Özcan, ağabeyinin cansız bedenini sessizce izledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Hasan Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babalarının bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Özcan kardeşlerin uzun süredir sokakta yaşadığı belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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