Uyuşturucuyla yakalanınca böyle yalvardı: Gençliğim bitti

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Veysel I. yönetimindeki otomobili durduran motosikletli yunus polisleri, sürücünün yanı sıra, araçta bulunan Tuğba A. (24) ve Mustafa K.B.'yi (30) otomobilden indirdi. Şüpheli hareketleri üzerine ekipler, Veysel I. ve Mustafa K.B. üzerinde arama yaptı. Tuğba A. ise olay yerine çağrılan kadın polis tarafından arandı. Sürücü Veysel I.'nın üst aramasında bir miktar 'A4' diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundu.

"GENÇLİĞİM ÇÜRÜSÜN İSTEMİYORUM"

Kelepçelenmesinin ardından bir anda dizlerinin üzerinde yere kapanıp ağlamaya başlayan Veysel I., polis ekiplerine işlem yapmamaları için yalvardı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürüleceği söylenen Veysel I.', "Komiserim ben gitmek istemiyorum. Abi, bir daha beni görmezsin. Benim gençliğim çürüsün istemiyorum. Allah rızası için. Abi ne olur yapmayın, bittim ben bittim. Abi benim gençliğim gitti ne olursun. Allah rızası için bana bir abilik yapın. Ben çoluğumu çocuğumu zaten göremiyorum. Hadi benden geçti, benim ailemin bir şerefi var. Ben o temiz insanları kirletemem abi, ne olur yapmayın. Benim pisliğimi ailem yaşasın istemiyorum" diye yalvardı.