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Uyuşturucuyu televizyonun içine zulalamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 01:56 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında televizyonun içine gizlenmiş metamfetamin ile bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu televizyonun içine zulalamışlar

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, Ramadan M.'ye ait eve baskın yaptı. Operasyonda evi didik didik arayan polis ekipleri, televizyonun söküldüğünü fark etti. Durumdan şüphelenen polisler, televizyonu indirerek, içine baktıklarında gördükleri karşısında hayrete düştü.

Televizyonun içinden, satışa hazır vaziyette 25 küçük paket halinde 25 gram metamfetamin, 14 paket içinde toplam 6 gram kokain ve 1 adet hassas terazi çıktı.

Televizyondan uyuşturucu ve terazi çıktı

Gözaltına alınan Ramadan M.’nin sorgusu sürüyor.

(DHA)

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Bursa Orhangazi uyuşturucu televizyon gözaltı

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