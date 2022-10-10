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Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etti! Çanakkale'de feci olay... Korkunç şekilde can verdi

10.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Dur isimli şahıs, değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etmek istedi. Tüpün alev almasıyla bir anda üzerindeki kıyafetler de alev alan Dur, yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Hüseyin Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol etti! Çanakkale'de feci olay... Korkunç şekilde can verdi

Yangın, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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