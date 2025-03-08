Uzak Şehir Alya’nın bu zamana kadar yaptığı en iyi kombinler…

1. Siyahlar en çok ona yakışıyor.

2. Hem şık hem spor bir Alya!

Siyah renginin herkese yakıştığı bir gerçek ama Alya, siyahlar içinde çok başka görünmüyor mu? İlk bölümde giydiği siyah elbise ve elbiseyi tamamlandığı şık bir kemerle çok zarif duruyor.



Şık ceketi spor şekilde kombinlediği bu kombinin Alya'ya çok yakıştığı kesin. Beyaz boğazlı ve kot uyumunu en güzel şekilde gösterdiği kombini ve tarzını tamamladığı çantasıyla bu kombini en iyiler arasına girmeye hak kazanıyor bizce!

3. Çok sade ama çok güzel!



Sade bir kombin yapmak belki de en zoru. Ama Alya bu sade kombinleri en güzel şekilde yapıyor. Beyaz tişört üzerine giydiği düz crop hırka ile çok cool gözükmüyor mu?

4. Jean kombinleri Alya'dan sorulur.



Alya'nın spor tarzı dizide öne çıkıyor. Spor tarzını şık kombinleyen karakterlerden biri de Alya. Siyah üst ve ceket giydiği bu kombinde altında sıradan bir jean var. Ama kemerle bu kombini taçlandırmayı başarmış elbette!

5. Takımlar tam onun tarzı!



Takım kombinlerle Alya çok güzel oluyor. Pantolon ve yelekten oluşan takım üzerine bir de siyah kaban giyiyor Alya. Siyah ve grinin en güzel kombinlerinden biri olan bu kombini görünce herkes aşık olmuştur eminiz!

6. Beyaz ve gri bu kombinde bir arada!



Alya'nın 13.bölümde giydiği bu kombin ona çok yakışmış. Beyaz pantolon ve gri hırka ile aslında çok basit görünen bu kombinin üstüne bir de beyaz kaban giymiş. Bu kombin bize "Kombin işte böyle yapılır" dedirtiyor resmen!

7. Kabul edelim, Alya tam bir ceket kadını!



Alya takımları çok seviyor dedik ama ceketler de onun vazgeçilmezleri. Kombinlerinde daha çok ceket tercih eden Alya'nın giydiği siyah ceket sade ama şık bir parça. İçine açık mavi bir gömlek giyen Alya bu kombinle bir başka güzel olmuş.

8. Alya'nın kabanlarına ayrı bir parantez açmak gerek!



Alya'nın kombinleri çok güzel, bunu hepimiz biliyoruz ama kabanlarını da unutmamak gerek. Her kombini tamamladığı kabanları da ayrı bir güzel. Bu bölümde giydiği siyah kaban da en güzel kabanlarından biriydi!

9. Kotu kotla kombinlemek en zoru!



Ama Alya onu da başarmış. Koyu renk giydiği jeani daha açık renk bir kot gömlekle kombinlemiş. Geçiş olarak taktığı büyük tokalı kemerle bu kombin bizce çok güzel olmuş.

10. Alya'nın her kombini birbirinden güzel.



Beyaz triko kazağı gri bir pantolonla kombinlediği bu kombini en şık hallerinden biri. Kemerli pantolonu ve triko kazağı ona çok yakışmış.