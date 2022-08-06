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  4. Üzerinde kadın elbisesiyle yakalandı! Sebebi pes dedirtti

Üzerinde kadın elbisesiyle yakalandı! Sebebi pes dedirtti

06.08.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tanınmamak için kadın kıyafeti giyip, hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.

Üzerinde kadın elbisesiyle yakalandı! Sebebi pes dedirtti

Olay 5 Ağustos akşam saat 22.15 sıralarında ilçede bulunan bir evde meydana geldi. Elinde çuval, üzerinde de kadın elbisesi olan bir şüphelinin evde hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalarken, yapılan incelemede hırsızın B.İ. adlı erkek olduğu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiği belirlendi.

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TAVA, TEPSİ, ÖĞÜTÜCÜ...

Kadın kıyafeti giyerek evi soymaya kalkışan hırsızın elindeki çuvalda ise kablo, bakır tepsi ve sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi olduğu belirlendi. Hırsızın, kapı kilidini kırarak eve girdiği ve evde ne varsa gözüne kestirdiği anlaşıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kimlik incelemesi yapılan B.İ.’nin hırsızlıktan 20’ye yakın suç kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kadın elbise
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