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  4. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan adamın yaptığını görünce... Kadın bağırdı, mahalle toplandı

Üzerinde sadece iç çamaşırı olan adamın yaptığını görünce... Kadın bağırdı, mahalle toplandı

27.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Aldığı alkolün de etkisiyle, üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan vatandaş dışarı çıkarak bir iş yerinin kapısına tuvaletini yaptı. O sırada aynı binada oturan ve çöp dökmek için aşağıya inen bir kadın, 'hırsız var' diye bağırdı. Kadının bağırması sonrası çok sayıda vatandaş olay yerine gelirken içlerinden biri de alkollü şahsı yumrukladı.

Üzerinde sadece iç çamaşırı olan adamın yaptığını görünce... Kadın bağırdı, mahalle toplandı

İlginç olay, Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan ve bir iş yerinin kapısına gelen, aldığı alkolün de etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan bir kişi derdini anlatamayınca ortalık bir anda karıştı.

'HIRSIZ VAR' DİYE BAĞIRDI

Alkollü şahıs, iş yerinin kapısına tuvaletini yaparken, aynı binada ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve iş yerinin kapısını zorladığını düşünerek ‘hırsız var’ diye bağırdı.

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VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı iş yeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu sırada, iş yerinin üst katından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı.

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Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Alkollü şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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