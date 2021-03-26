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Üzerindeki yükü kayan kamyon devrildi

26.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da taşıdığı yükü kayan kamyon yan yatarak devrilirken, kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu istikametinde meydana geldi.

Ankara’da taşıdığı yükü kayan kamyon yan yatarak devrilirken, kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu istikametinde meydana geldi. Harun S. idaresindeki 31 PP 454 plakalı kamyon, üzerinde yüklü olan trafoların kayması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyonun devrilmesi esnasında etrafında araç olmaması olası faciayı önledi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon bir süre trafiği aksatırken, olay yerine gelen polis ekipleri gerekli önlemleri alarak trafiğin akışını tekrardan güvenli şekilde sağladı.

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