Üzerinden çıkanlar şoke etti! Yalnızca para da değil... Bakın hangi yöntemi kullanıyormuş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Olay, zabıta ekiplerinin uygulaması sırasında ortaya çıktı. Bursa’da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

ÇÖP KONTEYNERİN YANINDAKİ EKMEKLERİ YİYEREK...

Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

26 BİN 300 LİRA NAKİT PARA VE 2 BİN LİRA DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİ

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi. (İHA)

