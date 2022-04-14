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  4. Üzerinden çıkanlar şoke etti! Yalnızca para da değil... Bakın hangi yöntemi kullanıyormuş

Üzerinden çıkanlar şoke etti! Yalnızca para da değil... Bakın hangi yöntemi kullanıyormuş

14.04.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden çıkanlar şoke etti. Dilencinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktığı öğrenilirken uyguladığı yöntem de dikkat çekti. Öte yandan kadının üzerinden çıkan parayla kartlara el konuldu, idari para cezası kesildi.

Üzerinden çıkanlar şoke etti! Yalnızca para da değil... Bakın hangi yöntemi kullanıyormuş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Olay, zabıta ekiplerinin uygulaması sırasında ortaya çıktı. Bursa’da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

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ÇÖP KONTEYNERİN YANINDAKİ EKMEKLERİ YİYEREK...

Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

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26 BİN 300 LİRA NAKİT PARA VE 2 BİN LİRA DEĞERİNDE HEDİYE ÇEKİ

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi. (İHA)

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