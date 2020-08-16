Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon

Güney Koreli Samsung, geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde Galaxy S20 Tactical Edition modelini duyurmuştu. Sahip olduğu askeri standartlar sertifikaları ile üzerinden tank bile geçse sağlamlığını koruyabilecek olan bu model, bugün resmen satışa sunuldu. Ancak bu telefonu öyle dileyen herkes satın alamayacak.

İlk olarak ABD’de Savunma Bakanlığı ve federal hükümet için satışa sunulan bu telefonun, son kullanıcılara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki, bu telefonu bu kadar özel yapan şey ne? Ana Galaxy S20 modeline göre ne gibi farklıklar sunuyor.

Tactical Edition‘da DualDAR mimarisini temel alan çift katmanlı şifreleme sistemi yer alıyor. Bu sayede telefonun güvenliği üst seviyelere çıkarılıyor. Sonuçta bu telefon arazilerde kullanılacak. Önemli verilerin arazi şartlarında korunması çok önemli. Telefonda ayrıca; 5G, Wi-Fi 6, özelleştirilmiş SIM kart teknolojisi ve CRBS radyo dahil olmak çeşitli bağlantı teknolojileri de yer alıyor.

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