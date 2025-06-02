Üzerinden yıllar geçmesine rağmen efsane dizi Aşk-ı Memnu’nun unutulmayan kombinleri

1. Bihter'in ikonik gömleği hala hafızamızda...



Aşk-ı Memnu deyince aklımıza ilk gelen kombinlerden bir tanesi de bu transparan gömlek. Boyun kısmının transparan dantele bağlı oluşu, straplez göğüs detayı ile kesinlikle herkesin şu an bile giyeceği ikonik parçalardan!

2. Uzun çizmelerle yaptığı kombinler de efsaneydi.



Diziyi izleyenler bilir, Bihter dizide kaza yaptığı için bir süre topuklu ayakkabı giymesi lazımdı. Bu süre zarfında hep çizme giymişti. İşte o zaman şıklığın topuklu ayakkabıya bağlı olmadığını tarzıyla bizlere gösterdi. Üstündeki gri-pembe-beyaz tonlu elbiseyle uyumlu çizmeleriyle harika bir renk kombini yapmış!

3. Bu kombinden resmen ateş çıkıyor!



Kesinlikle dizide en çok hafızamızda kalan elbiselerden biri de Nihal'in bu göz alıcı kırmızı elbisesi. Kırmızı elbisenin ense kısmı kapalı olduğu için saçlarını düzleştirip toplamayı tercih etmiş. Simsiyah göz makyajı, küpeleriyle uyumlu göz rengini de çok güzel ortaya çıkarmış.

4. Beyaz elbise bu kadar mı yakışır?



Dizide sürekli giyilen abiyeler o kadar iyi seçilmiş ki, 15 yıl sonra tekrar giysek kesinlikle yadırganmaz. Firdevs'in dizideki abiye seçimleri de genellikle daha ağırlığını belli eden ve nötr tonlardan oluşuyordu. Elbisenin üst kısımları parlak olduğu için kolye yerine sallanan küpeler tercih etmiş kendisi!

5. O zamanlar skiny jeanlar çok modaydı!



Dizinin çekildiği tarihlere baktığımızda skinny jean oldukça modaydı. Üste dapdar bir şekilde tıpkı tayt gibi yapışan bu jeanler Bihter gibi fiziği olanlar için tek parçayla moda ikonu olmalarını sağlıyordu. Bihter bu pantolonu kombinlerken üstüne gömlek ve uzun renkli kolyeler takarak seksi bir hava oluşturmuş.

6. Listenin en can alıcı elbisesine geldik...



Gerçekten bu kombini övmeye Türkçemiz yeter mi bilemiyoruz. Siyah ve omuzları detaylı bu elbiseyi bu kadar akılda kalıcı yapan kesinlikle saçına taktığı aksesuar ve kırmızı ruju! Kolye ve küpe takmayıp dikkatleri saç aksesuarı ile toplaması, ayrıca onda bohem de bir hava yaratmış.

7. O dönem için inanılmaz iddialı bir elbise daha!



Nihal'in giydiği bu inanılmaz şık elbisenin her detayı gerçekten muazzam ve Nihal'e de çok yakışmış. Elbisenin göğüs kısmındaki pencere detayı ve siyah kilotlu çorapla tamamlayışı elbiseye bütünlük sağlamış. Bu listede kesinlikle olmayı hak ediyordu!

8. Deri ceket kombinli Bihter'i de çok sevdik!



Dizide pek deri ceket görmeye alışkın olmasak da dizinin sonlarına doğru gördüğümüz deri ceket kombinini Bihter, altına giydiği mini mavi etek ve siyah kilotlu çorap ile tamamlamış. Bunun yanında kocaman siyah yuvarlak yüzüğü de ayrı bir hava katmış.

9. Bronz tenli Bihter'e bu renkler çok yakışıyordu.



Aslında diğer kombinlerden farklı olarak Bihter'i sadece dümdüz bir elbiseyle görmeye pek alışkın değiliz. Fakat bu bölümde Bihter'in teni bronzdu ve bu fıstık yeşili tonlarındaki dikkat çekici elbise sanki tam onun üstüne yapılmış gibiydi. Hatta bu bölüm taktığı çantası da oldukça konuşulmuştu.

10. Listeyi Firdevs'in kabarık gece elbisesi ile bitirelim!



Ziyagiller için davet demek, şıklık demek! Firdevs de gerekeni yapmış desek, abartmayız bence? Giydiği bu abiye, görmeye alışkın olduklarımıza pek benzemiyor. Bacak kısmındaki siyah kabarık detay elbiseyi alıp başka yerlere götürmüş. Yine bu abartı ona belli ki yetmemiş ki boynuna taktığı kalabalık kolye ile kombinini tamamlamış!