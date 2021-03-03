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Üzerine ağaç düşen şahıs hayatını kaybetti

03.03.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Üzerine ağaç düşen şahıs hayatını kaybetti

Sinop’un Ayancık ilçesinde, üzerine devrilen ağacın altında kalan Soner Ünal (38) hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Bakırlı köyü İnaltı Orman Bölge Şefliği’nin ormanlık kesim alanında meydana geldi.Orman kesiminde çalışan Soner Ünal, ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, üzerine devrilen ağacın altında kalan Soner Ünal (38) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Bakırlı köyü İnaltı Orman Bölge Şefliği’nin ormanlık kesim alanında meydana geldi.
Orman kesiminde çalışan Soner Ünal, ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağacın altında kalan Soner Ünal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılığın olayla ilgili incelemesi sonrası Ünal’ın cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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