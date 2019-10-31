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Üzerine mermer düşen Suriyeli işçi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer düşen Suriyeli işçi Muhammed Elali (22), hayatını kaybetti.

Üzerine mermer düşen Suriyeli işçi, öldü

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer düşen Suriyeli işçi Muhammed Elali (22), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Torbalı'da bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 4 yıl önce Torbalı'ya yerleşen 2 çocuk babası Muhammed Elali'nin üzerine, çalıştığı fabrikada mermer düştü. Blok halindeki mermerin altında kalan Elali'yi gören arkadaşları hemen polis ile sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlileri, Elali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Elali'nin cenazesinin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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