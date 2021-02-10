KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerdeki en büyük saklama alanları şüphesiz gardırop, mutfak dolabı, konsol ve diğer dolaplardır. Genellikle her türden eşyayı barındıran bu dolapları ferahlatmak ve daha düzenli hale getirmek size yeni kullanım alanları açacaktır. Dolaplarda yer açmanızı sağlayacak tüm ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Yazdığı kitaplarla milyonlarca satış yapan, derleyip toparlama konusunda okuyucularına yardımcı olmayı amaçlayan Japon düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo, size yardımcı olmaya hazır olmasının yanı sıra kalıcı sonuçlar elde edeceğinizin garantisini de veriyor.

Büyük bir parça eşyanın nasıl katlanacağını video ile anlatan Kondo, bir sweatshirt'i 6, pantolunu 7, eteği ise 6 harekette neredeyse hiç yer tutmayacak ve kırışmayacak şekilde katlamyı gösteriyor.

Screenshot_25

Bir balıkçı yaka siyah kazağı diğerinden nasıl ayırt edeceğinizi bilmek, çorapları doğru şekilde katlamak, saklama kutularını en etkili şekilde kullanmak… Hayatınızda derleyip toparlama anlamında birçok sorunu ortadan kaldırabilecek öneriler. Gerçekten bu konunun sizin hayatnızda büyük sorun teşkil ettiğini düşünüyorsunuz Marie Kondo'yu izleyip takip etmenizde fayda var.

Giysileri düzenlerken küçük dikdörtgenler halinde katlamalı ve üst üste değil yan yana dizmelisiniz.
Bu sayede; ihtiyaç duyduğunuz kıyafeti alırken diğerleri asla dağılmaz, altta ya da üstte kalan kıyafetler düşmez.
Aynı teknik çorap ve iç çamaşırlarınız için de geçerli.

RAF DÜZENLEYİCİ VE HURÇLARDAN FAYDALANIN

Çorap, iç çamaşırı gibi küçük eşyalarınız için raf düzenleyiciler çok kullanışlıdır.
Sizi o karman çorman görünen ufak yığından kurtaran raf düzenleyiciler, aksesuarlarınızın karışmasını da engellerler.
Mutfaklarda kullanacağınız katlı raflar sayesinde tencere ve tabak yığınlarına elveda diyebilirsiniz.
Hurçlar ise özellikle mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak. O mevsime ait olmayan giysileri, bir hurç içerisine koyup baza ve koltuk altlarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dolabınızda kalan eşyalar çok daha düzenli oalcaktır.

DOLAPLARINIZDA DEĞİŞİKLİK YAPIN

Gardropların büyük bir alanı kullanılamayacak şekildedir. Dolapların en geniş ve uzun bölümleri elbise ve mantoları asmak için idealdir. Fakat hemen hemen her dolapta birkaç uzun elbiseden sonrası kısa giysilerle doludur ve altta kalan boş alan kullanılmaz. İşte bu alanları değerlendirerek dolap hacmini genişletebilirsiniz.

Minik dolap içi çekmeceleri yaptırabilirsiniz. Portatif olarak kullanılabilen bu çekmeceleri istediğiniz zaman başka bir alana da taşıyabilirsiniz. Böylece dolabınızdan maksimum verim alırsınız.
Dolap kapaklarının iç tarafına minik raflar yerleştirerek akseusarlarınızı ve kozmetik ürünlerini muhafaza edebilirsiniz.
Son bir ipucu daha! Odanızın bir köşesine büyük bir sepet yerleştirin ve her gün kullandığınız ürünleri dolapta değil bu sepet içerisinde tutun. Bu, dolaplarınızın dağılmasını engelleyecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi! Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!
Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

'Sana bir yumruk atarım, bir de...'

'Sana bir yumruk atarım, bir de...'

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Bu maske elden düşmüyor! Cildi beyazlatıyor mu?

Bu maske elden düşmüyor! Cildi beyazlatıyor mu?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

Birçok kişi yanlış yapıyor! En iyi sonucu veren yer...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Orgazm sorunu bu yöntemle gideriliyor! 2 saat boyunca...

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız!

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Mutfağınızdaki süper güç! Hem akneyi gideriyor, hem de...

Diğer Haberler

Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Hemen mağazaya koşmayın... Cebinizi yormadan saksı yapmak bakın ne kadar kolay!

Hemen mağazaya koşmayın! Biraz çimento, biraz su ile...

Aklımıza gelmezdi! Sebze kurutucu içinde sütyen yıkamanın kolay yolu

Bu yöntem aklımızın ucundan geçmezdi!

Bütün vücudu gerginlikten uzaklaştıran İsveç masajı: Titreşim ve sıvazlama hareketleriyle cildi uyararak...

45 dakika sürüyor! Titreşim hareketleriyle cildi uyararak...

Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Zehir solumayacağız! Ev yapımı temizlik malzemeleri yapıyoruz

Artık zehir solumayacağız! Hepsini evde yaptık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.