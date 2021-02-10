Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Yazdığı kitaplarla milyonlarca satış yapan, derleyip toparlama konusunda okuyucularına yardımcı olmayı amaçlayan Japon düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo, size yardımcı olmaya hazır olmasının yanı sıra kalıcı sonuçlar elde edeceğinizin garantisini de veriyor.

Büyük bir parça eşyanın nasıl katlanacağını video ile anlatan Kondo, bir sweatshirt'i 6, pantolunu 7, eteği ise 6 harekette neredeyse hiç yer tutmayacak ve kırışmayacak şekilde katlamyı gösteriyor.

Bir balıkçı yaka siyah kazağı diğerinden nasıl ayırt edeceğinizi bilmek, çorapları doğru şekilde katlamak, saklama kutularını en etkili şekilde kullanmak… Hayatınızda derleyip toparlama anlamında birçok sorunu ortadan kaldırabilecek öneriler. Gerçekten bu konunun sizin hayatnızda büyük sorun teşkil ettiğini düşünüyorsunuz Marie Kondo'yu izleyip takip etmenizde fayda var.

Giysileri düzenlerken küçük dikdörtgenler halinde katlamalı ve üst üste değil yan yana dizmelisiniz.

Bu sayede; ihtiyaç duyduğunuz kıyafeti alırken diğerleri asla dağılmaz, altta ya da üstte kalan kıyafetler düşmez.

Aynı teknik çorap ve iç çamaşırlarınız için de geçerli.