Üzerinizden büyük bir yük kalkacak! Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler

Yazdığı kitaplarla milyonlarca satış yapan, derleyip toparlama konusunda okuyucularına yardımcı olmayı amaçlayan Japon düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo, size yardımcı olmaya hazır olmasının yanı sıra kalıcı sonuçlar elde edeceğinizin garantisini de veriyor.
Büyük bir parça eşyanın nasıl katlanacağını video ile anlatan Kondo, bir sweatshirt'i 6, pantolunu 7, eteği ise 6 harekette neredeyse hiç yer tutmayacak ve kırışmayacak şekilde katlamyı gösteriyor.
Bir balıkçı yaka siyah kazağı diğerinden nasıl ayırt edeceğinizi bilmek, çorapları doğru şekilde katlamak, saklama kutularını en etkili şekilde kullanmak… Hayatınızda derleyip toparlama anlamında birçok sorunu ortadan kaldırabilecek öneriler. Gerçekten bu konunun sizin hayatnızda büyük sorun teşkil ettiğini düşünüyorsunuz Marie Kondo'yu izleyip takip etmenizde fayda var.
Giysileri düzenlerken küçük dikdörtgenler halinde katlamalı ve üst üste değil yan yana dizmelisiniz.
Bu sayede; ihtiyaç duyduğunuz kıyafeti alırken diğerleri asla dağılmaz, altta ya da üstte kalan kıyafetler düşmez.
Aynı teknik çorap ve iç çamaşırlarınız için de geçerli.
Çorap, iç çamaşırı gibi küçük eşyalarınız için raf düzenleyiciler çok kullanışlıdır.
Sizi o karman çorman görünen ufak yığından kurtaran raf düzenleyiciler, aksesuarlarınızın karışmasını da engellerler.
Mutfaklarda kullanacağınız katlı raflar sayesinde tencere ve tabak yığınlarına elveda diyebilirsiniz.
Hurçlar ise özellikle mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak. O mevsime ait olmayan giysileri, bir hurç içerisine koyup baza ve koltuk altlarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dolabınızda kalan eşyalar çok daha düzenli oalcaktır.
Gardropların büyük bir alanı kullanılamayacak şekildedir. Dolapların en geniş ve uzun bölümleri elbise ve mantoları asmak için idealdir. Fakat hemen hemen her dolapta birkaç uzun elbiseden sonrası kısa giysilerle doludur ve altta kalan boş alan kullanılmaz. İşte bu alanları değerlendirerek dolap hacmini genişletebilirsiniz.
Minik dolap içi çekmeceleri yaptırabilirsiniz. Portatif olarak kullanılabilen bu çekmeceleri istediğiniz zaman başka bir alana da taşıyabilirsiniz. Böylece dolabınızdan maksimum verim alırsınız.
Dolap kapaklarının iç tarafına minik raflar yerleştirerek akseusarlarınızı ve kozmetik ürünlerini muhafaza edebilirsiniz.
Son bir ipucu daha! Odanızın bir köşesine büyük bir sepet yerleştirin ve her gün kullandığınız ürünleri dolapta değil bu sepet içerisinde tutun. Bu, dolaplarınızın dağılmasını engelleyecektir.
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