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  4. Üzerlerine yıldırım düştü! Şırnak'ta odun toplarlarken dehşeti yaşadılar

Üzerlerine yıldırım düştü! Şırnak'ta odun toplarlarken dehşeti yaşadılar

21.09.2024 16:22
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Şırnak'ta odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Üzerlerine yıldırım düştü! Şırnak'ta odun toplarlarken dehşeti yaşadılar

Olay, Şırnak-Siirt kara yolu üzerine bulunan Kaymakamçeşmesi köyü kırsalında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamçeşmesi sakinlerinden 11 kişi kırsal alana odun toplamak için çıktı.

SAĞANAK BAŞLADI, YILDIRIM ÜZERLERİNE DÜŞTÜ

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Etraftakilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Tedavi altına alınanlardan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Yıldırım
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