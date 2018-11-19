"Uzlaştırma ve arabuluculuk" dizilerde anlatılacak

KEMAL KARADAĞ - Yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan uzlaştırma ve arabuluculuk, dizilere konu oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığının, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma ile arabuluculuğun etkinliğinin artırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları kapsamında bakanlık temsilcileri, her iki uygulamanın da diziler aracılığıyla da ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için yapımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Dizi yapımcıları ile senaristler, uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Görüşmeler sonrasında Kanal D'de yayımlanan "Çocuklar Duymasın" dizisinin yapımcısı Birol Güven, cezada alternatif çözüm yollarından uzlaştırmayı senaryoya dahil etti.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklar Duymasın"ın, Türkiye'nin güncel dizilerinden olduğunu ve yaşanan gelişmelerin dizide anlatıldığını söyledi.

Güven, şunları kaydetti:

"Yargının iş yükünü azaltmayı amaçlayan, aralarında niza olan insanların mahkemelik olmadan barışmalarını sağlayan uzlaştırma çok pozitif bir yöntem. Giderek de yaygınlaşıyor. İşte bu nedenlerle alternatif çözüm yöntemlerinden birisi olan uzlaştırmayı senaryomuzda kullanmak istedik."