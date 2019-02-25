Uzm. Dr. Banu Çağlar: “Aşırı terlemeye dikkat”

Yaz-kış terlemenin önemli hastalıklar nedeniyle oluştuğunu ifade eden Uzm. Dr. Banu Çağlar, “Aşırı terleme, herhangi bir sağlık sorununa yani ikincil bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmışsa, altta yatan nedenin ve hastalığın tedavisi sağlanmalıdır” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Banu Çağlar, aşırı terleme tedavileri hakkında bilgi verdi. Aşırı terlemenin, yalnızca yaz günlerinde değil tüm yıl boyunca görülebilen bir sorun olduğunu söyleyen Çağlar, vücudun tamamında ortaya çıkabilen terlemenin önemli hastalık nedeniyle oluşabileceğini belirtti. Çağlar, “Enfeksiyonlar, endokrinolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, kanser durumları, ilaç kullanımları gibi çeşitli faktörlerin yol açabileceği aşırı terleme sorunu, genetik geçiş özelliğine de sahiptir. Lokal aşırı terleme de sıklıkla aileseldir. Terleme ender de olsa nörolojik hastalıklar sonrasında gelişebilir” dedi.

Tedavi seçenekleri

Terlemeyle ilgili tedavi seçeneklerini ele alan Çağlar şöyle konuştu:

“Aşırı terleme, herhangi bir sağlık sorununa yani ikincil bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmışsa, altta yatan nedenin ve hastalığın tedavisi sağlanmalıdır. Ailesel kaynaklı ve buna eşlik eden başka hastalığın görülmediği durumlarda uygulanan tedavi; topikal yani krem ve jel uygulamaları, iyontoforez, botoks ve cerrahi yöntemlerden oluşmaktadır. Lokal aşırı terlemelerde öncelikle krem-jel tedavilere başvurulur. Alüminyum tuzları içeren kremler, el ve ayak aşırı terlemelerinde, roll-onlar ise koltuk altında kullanılabilir. Bu seçenekler, uygulanan alanda nemlilik olması durumunda tahrişe yol açabileceğinden, kuru alana ve gece tercih edilmeleri önerilir. Sabah, uygulanan bölge yıkanmalıdır. Başlangıçta her gece uygulama yapılırken, tedaviye yanıt alındıktan sonra uygulama sıklığı kademeli olarak azaltılır.”