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  4. Uzman çavuş dehşeti: 1 ay önce evlenmişti! Hastane bahçesinde kurşun yağdırdı

Uzman çavuş dehşeti: 1 ay önce evlenmişti! Hastane bahçesinde kurşun yağdırdı

08.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olarak çalışan Burcu Demir (32), bir ay önce evlendiği eşi uzman çavuş M.C. tarafından hastane bahçesinde öldürüldü. Talihsiz kadının eşiyle geçen ay resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında düğününün olacağı öğrenildi.

Uzman çavuş dehşeti: 1 ay önce evlenmişti! Hastane bahçesinde kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Elazığ'da bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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6 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Burcu Demir'in geçen ay M.C. ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı öğrenildi.

Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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