Uzman çavuş, kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın (45), 'fiziki yeterlilik testi eğitimi' sonrası kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Erdem Aydın, sabah saatlerinde 'fiziki yeterlilik testi eğitimi'ne girdi. Eğitim bitiminde ise aniden yere düştü. Askerlerin haber vermesi üzerine jandarma karakoluna gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdem Aydın, Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Erdem Aydın'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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