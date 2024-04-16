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  4. Uzman çavuştan sağlık çalışanına saldırı! Sarılır gibi yapıp ısırdı

Uzman çavuştan sağlık çalışanına saldırı! Sarılır gibi yapıp ısırdı

16.04.2024 15:59
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde jandarma uzman çavuş, trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldırdı. Açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan uzman çavuş, sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede, ambulans şoförüne sarılır gibi yaparak ısırdı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran şahsa müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.’ya ambulans içerisinde ve dışında yumruk atıp, ölümle tehdit eden jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede yeniden taşkınlık yaptı.

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SARILIR GİBİ YAPIP ISIRDI

Bu kez de ambulans şoförü Cemil U.’nun yanağını ısırıp darp eden uzman çavuş hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen uzman çavuş görevden de uzaklaştırıldı. Uzman çavuşun tartışmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Uzman çavuşun hastane önünde ambulans şoförüne sarılır gibi yapıp yanağından ısırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır” denildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Tekirdağ
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