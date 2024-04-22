Uzman isim uyardı: "Alerjik çocuklar, polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmamalı"

Alerjiye karşı önlem tavsiyelerinde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Belgin Özbek, “Çocukların polen miktarının yüksek olduğu saatlerde dışarıya çıkmasını önleyerek, düzenli ev temizliği yaparak ve polenler yoğunken kapı ve pencereleri kapalı tutarak, alerjiye karşı bazı önlemler alınabilir” dedi.

"Alerjik bir reaksiyon meydana geldiğinde, bağışıklık sistemi alerjenlere karşı antikorlar üretir ve histamin gibi bazı kimyasal maddeleri serbest bırakır" diyen Özbek, “Bu kimyasallar, alerjik semptomlara neden olur. Alerjik reaksiyonların belirtileri ve şiddeti değişiklik gösterebilir. Genel olarak hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kaşıntı gibi burun ve sinüs sorunları ile gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı gibi belirtiler sıkça görülür. Bunu yanı sıra ciltte döküntü, kaşıntı, egzama ve kurdeşen ile öksürük, hırıltı, nefes darlığı, astım gibi belirtileri vardır. Gıda alerjilerinde ise şişme, döküntü, mide bulantısı, kusma ve ishal yaşanabilir. Alerji belirtileri, genellikle alerjene maruz kalındıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve alerjenle temas kesildiğinde genellikle azalır veya kaybolur” diye konuştu.

ALERJİK SEMPTOMLARDAN KAÇINMAYA YÖNELİK TAVSİYELER

Alerjilerle başa çıkmak ve tedavi etmek için öncelikle alerjenin belirlenmesi ve bundan kaçınılmasının önemine değinen Özbek, “Bahar ayları, polenlerin ve alerjenlerin yoğun olduğu bir dönem ve bu da alerjik çocuklar için rahatsız edici semptomlara neden olabilir” diyerek, alerjik çocukların bu dönemde rahatlamaları için bazı önerilerde bulundu:

Polen takibi: Bölgenizdeki polen seviyelerini takip edin ve polen miktarının yüksek olduğu günlerde çocukların dışarıda çok fazla zaman geçirmesini önleyin.

Kapı ve pencereleri kapalı tutun: Polen seviyeleri yüksek olduğunda kapı ve pencereleri kapatın. Klima filtrelerini düzenli olarak temizlemek de polenlerin içeri girmesini engelleyebilir.

Dışarıdan gelen alerjenleri azaltın: Çocuklar dışarıdan geldiklerinde, üzerlerinde polen olabileceğinden kıyafetlerini değiştirmelerini ve ellerini, yüzlerini yıkamalarını sağlayın.

Antihistaminikler kullanın: Çocuğunuzun doktoru ile görüşerek antihistaminik gibi alerji ilaçlarını kullanabilirsiniz. Doktorunuz doğru dozu ve ilacı önerebilir.

Düzenli temizlik yapın: Evdeki toz ve alerjenleri azaltmak için düzenli olarak süpürmek, yüzeyleri silmek ve halıları temizlemek önemlidir.

Dış mekan aktivitelerini planlayın: Dış mekan aktivitelerini polen seviyelerinin daha düşük olduğu sabah erken saatler veya akşam geç saatlerde planlayın.

Çocuğunuzun alerjilerini yönetin: Çocuğunuzun alerjik olduğu maddeleri tanımak ve kaçınmak için doktorunuzla konuşun. Alerjik semptomları azaltmak için alerji testi yapılabilir.

Beslenmeye dikkat edin: Beslenme de alerjik reaksiyonları etkileyebilir. Sağlıklı bir diyetle bağışıklık sistemini destekleyin ve çocuğunuzun alerjik olabileceği gıdalardan kaçının. (DHA)







