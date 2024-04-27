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    4. Uzman isim uyardı: Toz taşınımı akciğerlerde tahribat oluşturuyor!

    Uzman isim uyardı: Toz taşınımı akciğerlerde tahribat oluşturuyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.04.2024 12:19
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    Son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden rüzgar ile taşınan tozun ülke üzerindeki hava kalitesinin yanı sıra insan sağlığını da etkilediğini ifade eden Dr. Ferit Özen, “Bu maddeler hava yollarına girdiklerinde nefes darlığı, öksürük ve tıkanmadan ziyade akciğer tahribatlarına da yol açar” dedi.

    Uzman isim uyardı: Toz taşınımı akciğerlerde tahribat oluşturuyor!

    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferit Özen, yurdun tamamını etkileyen Afrika çöl tozları hakkında uyarılarda bulundu. Son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden kalkan tozun ülke üzerindeki hava kalitesiyle birlikte insan sağlığına da olumsuz etkisi olduğunu ifade eden Dr. Özen, “Toz taşınımı atmosferde bulunan özellikle bitki polenlerinin, kum tanelerinin rüzgarlarla birlikte taşınmasını gösteren bir şeydir. Bu taşınan polenler ve kum taneleri insanların solunum yollarına girdikleri için ciddi göğüs hastalıkları sorunları oluşturmaktadır. Özellikle astım, KOAH, hava yolu aşırı duyarlı olan insanlar ve bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda ciddi rahatsızlıklara yol açar. Bu sebepten dolayı kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ciddi bir rahatsızlık yaşamamaları için bir takım önerilerimiz var. Özellikle toz taşınımının olduğu süreçte dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıkmak zorundalar ise maske kullanmalarını öneriyoruz. Hastaların öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı nefes alma durumlarında mutlaka doktora görünmeliler” dedi.

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    TOZ TAŞINIMI AKCİĞER TAHRİBATINA YOL AÇABİLİR

    Astım hastalarının ilkbahar aylarında sık geldiğini aktaran Dr. Özen, “Bu sene daha bir yoğun görüyoruz. Çünkü sebebi polenler nedeniyle astım hastalarının atak sayılarının artması. Toz taşınımı sürecinde polenler havada asılı kalıyor. Havada asılı kalan polenleri teneffüs ediyoruz. Teneffüs ettiğimiz zaman da hava yollarında kasılma ve ödeme bağlı bir takım şeyler oluyor. Bu da bize nefes dağlığı, öksürük ve hırıltılı solunma olarak geliyor. Daha önceki süreçlerde yağmur daha fazla yağdığı için bu polenler havada asılı kalmayıp, yere gittiği için daha az görüyorduk.

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    Şu anda bu tarz şikayetleri daha fazla görüyoruz. Hastalar bizlere uzun süren öksürük şikayetleriyle geliyor. Göğüs Hastalıkları uzmanı arkadaşlarımızla görüştüğümüzde 1 ay, 2 ay, hatta 3 ay süren öksürük şikayetiyle başvuran hastaların olduğunu duyuyoruz. Toz taşınımı da bunun aktif faktörlerinden biri. Bu maddeler hava yollarına girdiklerinde nefes darlığı, öksürük ve tıkanmadan ziyade akciğer tahribatlarına da yol açar. Kronik rahatsızlığı bulunan insanlarda daha fazla olsa bile normal insanlarda da olabilir” şeklinde konuştu. (İHA)

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    bahar alerjisi Akciğer‎
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