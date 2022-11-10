Türkiye bu olayı konuşuyor... Kuduz olup hayatını kaybeden Mustafa Erçetin toprağa verildi! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
(DHA)