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  4. Türkiye bu olayı konuşuyor... Kuduz olup hayatını kaybeden Mustafa Erçetin toprağa verildi! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi

Türkiye bu olayı konuşuyor... Kuduz olup hayatını kaybeden Mustafa Erçetin toprağa verildi! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi

10.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in (10) cenazesi toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi.

Türkiye bu olayı konuşuyor... Kuduz olup hayatını kaybeden Mustafa Erçetin toprağa verildi! Annesi cenazede sinir krizi geçirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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(DHA)

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kuduz Bitlis

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