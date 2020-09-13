HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzman isimden kritik uyarı! 'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'

Uzman isimden kritik uyarı! 'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek" dedi. Toros, "Can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olması son derece önemlidir" ifadesini kullandı.

Uzman isimden kritik uyarı! 'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'

Prof. Dr. Hüseyin Toros, dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir anda toz bulutunun ortaya çıktığını hatırlattı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı'nın yaşanan olayı hemen değerlendirdiğini belirten Toros, "Ülkemizin kuzeyinde yüksek, güneyinde ise alçak basınç alanları etkili olmaktadır. Özellikle bu dönemlerde Afrika ve Arap yarımadasından gelen toz taşınımının özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava kalitesini etkilediği bilinmektedir. Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek." diye konuştu.

120920201621336598287

Hüseyin Toros, dün yaşanan toz fırtınasının tamamen lokal bir oluşum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeryüzüne yakın seviyelerde kuvvetli ısınmaya bağlı sıcak havanın, atmosferin yüksek seviyelerinde ise soğuk havanın buluşması nedeniyle oluşan kuvvetli sıcaklık farkı bölgede kuvvetli hava kararsızlığının oluşmasına neden olmuştur. Ankara'da dün gelişen kümülonimbus bulutu içindeki kuvvetli yükselici akımlar, ilave olarak kuvvetli rüzgar toz, kum gibi nesnelerin sürüklenerek taşınmasına neden olmuştur. Bulut içindeki kuvvetli yükselici ve inici akımlar bölgede etkili olan toz fırtınasının gerçekleşmesine, arkasından gök gürültülü sağanak ve yıldırım olayının yaşanmasına neden olmuştur. Atmosferdeki kararsızlığın fazla olması, sistem geçişi sırasında oluşan ani ve şiddetli rüzgar ve kurak bir arazi yapısı yerden çok fazla miktarda tozun havalanmasına yol açmıştır."

0af40e53b242f3244cc370a87de78ee2

"CAN VE MAL KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR"

Kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğini aktaran Toros, "Yeryüzünden kalkan tozların başta solunum ve dolaşım sistemlerimiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olması son derece önemlidir. Bu tür kuvvetli rüzgar geçişleri sırasında kapı ve pencerelerin de kapalı olması son derece önemlidir. Kuvvetli rüzgarlar yaşlı veya zayıf ağaçların devrilmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası! İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!
İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!
Bebek'te eğlence mekanında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Bebek'te eğlence mekanında 'pes' dedirten görüntüler
KKTC'de koronavirüs tespit edilen vekilin sağlık durumu ağırlaştı! Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta: Biz her zaman çözümden yanayız
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Elazığ’da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor
'La ilahe illallah' diyen papağan herkesi şaşırtıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.