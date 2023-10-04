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  4. UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEBBİS: Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı online mı olacak, yüz yüze mi? Nasıl başvurulur?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEBBİS: Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı online mı olacak, yüz yüze mi? Nasıl başvurulur?

04.10.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ile ilgili MEB'den son dakika açıklamasında bulunuldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı hakkında yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı online mı olacak, yüz yüze mi? Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavına nasıl başvurulur? İşte MEBBİS ekranı ve detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEBBİS: Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı online mı olacak, yüz yüze mi? Nasıl başvurulur?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ile detaylar MEB'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edildi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın çevrimiçi olarak yapılacağı kaydedildi. Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı ile ilgili araştırmalar bu gelişme sonrası hız kazandı. İşte Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ONLINE MI?

Uzman Öğretmenlik ve Başböğretmenlik sınavı (Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı) için başvurular 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başladı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı online olarak yapılacak.

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İşte MEB'den yapılan açıklama:

"Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek."

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi üzerinden alıncak.

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman öğretmen

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE KADAR, KAÇ TL?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı.

Uzman öğretmen

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.00'da başlayacak.

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uzman öğretmenlik sınavı

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