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  4. UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: MEB ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: MEB ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

24.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak. Konuya ilişkin yayımlanan bilgilere göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav sonuçları bakanlığın internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınavlar 19 Kasım'da 3 bin 921 adayın katılımıyla online olarak yapıldı. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? İşte meb.gov.tr başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: MEB ile başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek için başvuru gerçekleştirmişti. 19 Kasım'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Meb.gov.tr başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik Sınav sonuçları ile başöğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 Cuma günü itibarıyla MEB'in internet sitesinde adayların erişime açılacak.

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BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Uzman öğretmenlik Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak.

Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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