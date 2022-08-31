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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2022! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne?

31.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Haziran ayında alınmıştı. Bilindiği üzere uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz tarihinde başladı. Sınava girecek kişiler sınav tarihi ve başvuruların ne zaman başlayıp hangi gün sona ereceğini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2022! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri süren kişiler sınav başvurularına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne? İşte Uzman öğretmenlik sınavına ilişkin merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı sonuçlarının se 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK - BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV TAKVİMİ

Y1

Y2

Y3

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Uzman Öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/uzmanogretmenlik.pdf

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Başöğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/basogretmenlik.pdf

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Anahtar Kelimeler:
uzman öğretmenlik sınavı
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