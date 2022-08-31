UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2022! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri süren kişiler sınav başvurularına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne? İşte Uzman öğretmenlik sınavına ilişkin merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı sonuçlarının se 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK - BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV TAKVİMİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Uzman Öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/uzmanogretmenlik.pdf

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Başöğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/basogretmenlik.pdf

