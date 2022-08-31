UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2022! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri süren kişiler sınav başvurularına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, başvuru tarihi ne? İşte Uzman öğretmenlik sınavına ilişkin merak edilenler...
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da yapılacak.
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı sonuçlarının se 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.
Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
Uzman Öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:
http://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/uzmanogretmenlik.pdf
Başöğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2022/kariyer_basamaklari/basogretmenlik.pdf
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