HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Gözler o tarihte!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Gözler o tarihte!

22.05.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Uzman ve başöğretmenlik için belirlenen kıdem sürelerinin kısalmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Özer sınav için tarih verdi. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuru şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Gözler o tarihte!

Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihi ile başöğretmenlik başvuru sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru tarih aralığını paylaştı. Bahsi geçen açıklamada yazılı sınav tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağına da yer verildi. İşte 2023 başöğretmenlik ve Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri...

2023 BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi MEB tarafından yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre başvuru süreci 30 Mayıs'ta başlayacak.

Son başvuru tarihi ise 9 Haziran olarak açıklandı.

2023 BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı yazılı sınav gerçekleştirilecek.

Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak sınav, 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Kasım 2023 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açılacak.

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlar şu şekilde:

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak.

2023 BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranan koşullar:

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boynuna silah dayayıp... 'Başsavcı bu mektubu okuyacak'Boynuna silah dayayıp... 'Başsavcı bu mektubu okuyacak'
Adana'da korkutan deprem!Adana'da korkutan deprem!
Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...
Anahtar Kelimeler:
uzman öğretmenlik sınavı

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

İlginizi Çekebilir

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.