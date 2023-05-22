UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Gözler o tarihte!

Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihi ile başöğretmenlik başvuru sürecine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru tarih aralığını paylaştı. Bahsi geçen açıklamada yazılı sınav tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağına da yer verildi. İşte 2023 başöğretmenlik ve Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihleri...

2023 BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi MEB tarafından yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre başvuru süreci 30 Mayıs'ta başlayacak.

Son başvuru tarihi ise 9 Haziran olarak açıklandı.

2023 BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı yazılı sınav gerçekleştirilecek.

Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak sınav, 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ise 24 Kasım 2023 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden erişime açılacak.

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlar şu şekilde:

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak.

2023 BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranan koşullar:

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak.

