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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihleri

09.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Başvurular 01-10 Haziran 2022 tarihinde alınıp, 18 Temmuz'da başlayan program kapsamında adaylar yazılı sınav tarihlerini araştırıyorlar. Uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri için geri sayım başladı. Peki uzman öğretmenli ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihleri

MEB'in uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programının başlamasının ardından yazılı sınavlar için geri sayım başlamış oldu. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programında eğitimlerini alan binlerce öğretmen sınava girecekler. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları eğitimlerin tamamlanmasıyla beraber, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında verilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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