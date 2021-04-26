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Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

26.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin yönetimi savaş gemilerini sahaya sürdü. Ukraynalı uzman "Durum daha da kötüleşecek" dedi. Rus medyası ise Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Rus gemileri Ukrayna limanlarını hedef alarak harekete geçti. Tartışmalı Donbas topraklarında ise tansiyon artıyor.

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rus ordusu Ukrayna sınırındaki bölgeleri terk etmeye başladıktan sonra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ın kendini devlet ilan eden topraklarına yönelik saldırılarını artırdı.

Eski Donbas Savunma Bakanı Igor Strelkov, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına yakın toplanmasının Kiev için bir sinyal olduğunu ancak Rus ordusunun geri çekilmesinin Moskova'nın planlarını değiştirmeye karar verdiğinin kanıtı anlamına geldiğini söyledi.

Strelkov şöyle konuştu: "Bu kadar fazla askeri sınıra yığıp, sonra hiçbir şey yapmamanın nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum, neden? Basit bir nedenden ötürü garip ve aptal görünüyor çünkü Putin'in saygın Ukraynalı ortakları provokasyonları durdurmayacak ve savaşa hazırlanmayı bırakmayacak."

RUS SAVAŞ GEMİLERİ ABLUKA BAŞLATTI

Bilgi ve haber kaynağı Avia.pro'dan edinilen bilgiye göre Rus Donanması savaş gemileri, Ukrayna gemilerinin Azak ve Karadeniz sularına çıkışını engellemeye başladı.

Ukraynalı uzman Volodimir Kıravçenko yerel medyaya verdiği röportajda, "Azak-Karadeniz havzası ablukaya alınıyor. Bu, Ukrayna'da ekonomik ve sosyo-politik durumun kötüleşmesi anlamına gelecek" dedi.

Bir süre önce, Hazar Filosunun Rus savaş gemileri, Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki en büyük limanlarına gerçekten yaklaşmıştı.

Habere göre, şu an uzakta durması, Rus filosunun bu tür görevleri yerine getirme olasılığını dışlamadı. Ayrıca Kiev'in muhtemelen Rusya'ya karşı böyle bir durumda yapabileceği fazla bir şey yok.

Analistlere göre, gerekirse, Rus filosu sadece 48-72 saat içinde Ukrayna filosuna ve hatta tüm Ukrayna kıyılarına karşı tam bir abluka başlatabilir.

PUTİN KIRIM ÇEVRESİNİ 6 AY KAPATABİLİR

Putin'in Karadeniz'in bazı kısımlarını yabancı ve askeri gemilere altı ay boyunca kesmeyi planladığı haberleri Rus medyasına yansımıştı.

Bu, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının doğu ucundaki Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına erişimi içerebilir.

GERİLİMİN NEDENİ NE?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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