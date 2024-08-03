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    4. Uzmanı açıkladı: Anne sütü bebeklerin ilk ve en önemli aşısı!

    Uzmanı açıkladı: Anne sütü bebeklerin ilk ve en önemli aşısı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.08.2024 15:42
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    Bebeklerde ilk 6 ay emzirmenin önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanan konulardan biri. Emzirme Hemşiresi Kübra Nur Çakar, yeni doğan bebeklere kolostrum adı verilen ilk sütün bebeğin ilk aşısı niteliğinde olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı koruma sağladığını söyledi.

    Uzmanı açıkladı: Anne sütü bebeklerin ilk ve en önemli aşısı!

    Emzirme Hemşiresi Kübra Nur Çakar, anne sütünün bebekler için yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulundu.
    Anne Sütünün Önemi ve Emzirmenin Faydaları

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    Hemşire Kübra Nur Çakar, ilk altı ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesinin önerildiğini kaydederek, “Altı aydan sonra ise ek ve güvenilir gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaş ve üzerine kadar devam etmesi önerilir. Anne sütünün bebekler için sağladığı faydalar saymakla bitmez. Kolostrum adı verilen ilk süt, bebeğin ilk aşısı niteliğindedir ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

    Anne sütü, bebeklerin beyin ve zekâ gelişimini destekler. Emzirme süreci, anne ve bebek arasında ten tene temas sağladığından, aralarındaki bağı güçlendirir. Anneler için de birçok faydası bulunmaktadır; emzirme, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar, doğum sonrası rahmin eski haline dönmesine yardımcı olur ve annenin doğum öncesi ideal kilosuna geri dönmesini destekler” diye konuştu.

    EMZİRME TEKNİKLERİ VE İPUÇLARI

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    Doğru emzirme tekniklerinin bebeğin yeterli süt almasını ve emzirme sürecinin anne için de rahat olmasını sağladığını söyleyen Çakar, “Bebeğin doğru pozisyonda olması, annenin dik durması ve bebeğin başının ve vücudunun anneye doğru dönük olması gerekmektedir. Bebeğin ağzı açık olmalı, önce göğüs ucunu ve ardından areola adı verilen kahverengi kısmı ağzına alarak aktif bir emme gerçekleştirmelidir.

    Bebek, günde 6-8 kez idrara çıkıyorsa, bu bebeğin yeterli miktarda süt aldığını gösterir. Anne sütü, oda sıcaklığında 4 saat, buzdolabında 4 gün ve derin dondurucuda 6 ay saklanabilir. Süt saklanırken kap veya poşetin üzerine tarih, gün ve gece ya da gündüz yazılması önemlidir” dedi.

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    Hemşire Çakar, “Bebek dostu hastane olarak Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tüm anne ve anne adaylarına emzirmenin ve anne sütünün önemini vurgulamaktayız ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için anne sütünün önemini her fırsatta dile getirilmekteyiz” şeklinde konuştu. (İHA)

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    bebek emzirme
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