Uzmanı paylaştı: Kirpiklerinize göre kişilik özellikleriniz! İşte en hassas ve pozitif kişiler...

Kirpiklere düzenli olarak bakım yapmak onların çok daha dolgun ve uzun olmasını sağlayabiliyor. Ancak doğal kirpiklerinde istediği görünümü elde edemeyen kadınlar takma kirpik, ipek kirpik gibi yöntemlere başvuruyor. Jennifer Johnson'a göre , gözlerimiz ruhumuza açılan pencerelerdir ve seçtiğiniz takma kirpiklerin tarzı , kişiliğiniz hakkında çok şey anlatır.

DOĞAL KİRPİKLER

Jennifer, doğal bir kirpik görünümünü tercih edenlerin çok rahat biri olduğunun altını çizdi. Şöyle açıkladı: "Daha doğal bir takma kirpik tarzı seçerseniz, akışa devam etmeyi seven ve kontrol edemediğiniz küçük şeylere odaklanmayan birisiniz. İnsanların seni algılamasından çok kiminle birlikte olduğunu önemsiyorsun, senin durumunda, ne görüyorsan onu alıyorsun ve kim olduğun için pişmanlık duymuyorsun."

KEDİ KİRPİKLERİ

Jennifer sizin tipik olarak gizemli biri olduğunuzu iddia etti. "Kedi bakışı için gözün dış tarafında daha uzun kirpikler seçerseniz, bu sizde gizemli bir hava olduğunu gösterir.

Gerçek benliğini başkalarına açıklamadan önce biraz zaman alan birisin. "Aynı zamanda eğlenmeyi seven ve onlara yeterince güvendikten sonra insanlara çok yakın olmayı seven birisin."

KÜME KİRPİKLER

Bunun yanı sıra, Jennifer'a göre, toplu kirpik takarsanız, oldukça hassas olma eğiliminde olan birisiniz. Sözlerine şöyle devam etti: "Üst göz kapağındaki bir küme kirpik gibi aralıklı, uzun, kıvrık kirpiklere yöneliyorsan, hassas ama candan seven birisin. "Destekleyici ve sevecensiniz ve bazen oldukça savunmasız olabilirsiniz, ancak çevrenizdekilere karşı anlayışlı ve harika bir dinleyicisiniz."

AÇIK KİRPİKLER

Jennifer, büyük takma kirpikler tercih edenlerin çok kararlı biri olduğunu belirtiyor.

"Gözlerinizi gerçekten açmak için hacimli ve birbirine yakın kirpiklerinizi seviyorsanız, hayatta netliği tercih eden birisiniz. Kararlı bir insansınız ve başkalarının da dürüstlükleri ve seçimleriyle size aynısını vermelerini bekliyorsunuz. Sen gerçek bir lidersin ve başkalarını motive edebiliyorsun. Güçlü ve bağımsız bir insan olmak senin için önemli."

OYUNCAK BEBEK KİRPİKLERİ

Benzer şekilde, düzenli olarak bebek tarzı kirpikleri tercih ederseniz, Jennifer sizin pozitif ve enerjik biri olduğunuzu düşünüyor. Jennifer, "Bir bebeğin kirpikleri gibi mükemmel, doğal olarak kalın ve kıvrık kirpiklerinizi seçerseniz, her zaman en iyi şekilde görünmeyi seven birisiniz. Sadece görünüş anlamında değil, aynı zamanda günlük durumlara nasıl tepki verdiğiniz konusunda da. Pozitifsin, her zaman hareket halindesin ve muhtemelen enerji nöbetlerinle tanınıyorsun."

SİNCAP KİRPİKLERİ

Son olarak, sincap kirpikleri daha çok size göreyse, bu kirpik vızıltısına göre güvenilir ve sadıksınız. Jennifer sözlerini şöyle bitirdi: "Sincap takma kirpikleri asimetrik ve uzundur. Eşsizdirler; tıpkı sizin gibi. Ayrıntılara odaklanan ve yaratıcı birisin ama yarattıklarına ve projelerine hakim olmayı seviyorsun. İşlerin belirli bir şekilde yapılmasını ve insanların sınırlarınıza saygı duymasını seviyorsunuz, ancak sevdiğiniz birinin size bir şey için ihtiyacı varsa, her şeyi bırakıyorsunuz. İnanılmaz derecede güvenilir ve sadıksın."