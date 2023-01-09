Uzmanı paylaştı: Sizi 20 yaş yaşlı gösteren saç kesimleri! Bu saç kesimlerinden uzak durun

Kuaföre gitmek bazı kadınlar için terapi gibi görülürken bazıları kuaförden mutsuz ayrılıyor. Doğru kuaför kadınların hayatlarını değiştirebiliyor. En doğru saç stili ile genç ve dinamik bir görüntü sağlanabiliyor. Ancak internette görülen her saç modeli yüz tipimize ve yaşımıza uygun olmayabiliyor. Bir kuaför olduğunuzdan yaşlı görünmenize sebep olacak saç kesimlerini paylaştı. Özellikle 40 yaş üstü kadınların bu modellerden uzak durması gerektiğini açıkladı.

DAHA YAŞLI GÖRÜNMENİZE SEBEP OLAN SAÇ KESİMLERİ

KÜT VE KALIN SAÇ

Küt ve kalın saç her ne kadar kaliteli bir görünüm sağlasa da sizi olduğunuzdan çok daha olgun gösterebilir. Uzman kuaför bu özel stilin ince çizgileri ve kırışıklıkları vurgulayabildiğini ortaya çıkardı. Sadece bu da değil, saçağın küt kenarı "yüzü iyi çerçevelemez" ve görünüşünüze yıllar katabilir. Bunun yerine, zamansız ve daha genç bir görünüm sağlayabilen gurur verici bir stil için ince perde perçemlerini tercih edin.

DİKENLİ PERİ KESİMİ

Yaşlandıkça saçın incelmesi yaygın bir durumdur, bu nedenle daha dolgun görünmesini sağlamak için peri kesimi gibi kısa bir saç stilini denemek cazip gelebilir.

Ancak Ghanima'ya göre bu tarz, özellikle daha dikenli bir kesim ise, saçın daha da ince görünmesini sağlayabilir. Saçınızı boyarsanız dikenli stil de kötü bir haber çünkü saç derinizi ve diğer kısa kesimlere göre yeni büyümeyi daha fazla gösterecek.

Saç uzmanı, dikkati elmacık kemiklerine ve kafa derisinden uzağa çekmek için pixie stillerine yandan süpürülmüş bir saçak eklemenizi önerir. Ve saçı yukarı kaldırmak yerine, herhangi bir incelmeyi gizlemeye yardımcı olmak için büyük bölümlerde açı verin.

UZUN VE KÜT BOB

Daha dramatik, daha kısa bir saç modeli yapmaya hazır değilseniz, uzun bir bob harika bir seçenektir. Tek sorun, uzun bob'unuzun tamamı tek uzunluktaysa, yıllardır favori saç stiliniz olsa bile donuk ve cansız görünebilir. Görünümü güncellemek için birkaç katman eklemeyi ve çok daha genç bir görünüm için bob'u asimetrik yapmayı deneyin. Profesyonel, "Yaşlandıkça ve saçınız inceldikçe, uzun saç eskisi gibi iyi değil," diye açıkladı, bu nedenle katmanlar eklemek, daha dolgun görünmesi için ihtiyaç duyduğu boyutu yaratacaktır.



