Uzmanı paylaştı: Sizi en az 10 yaş yaşlı gösteren kaş hatası! Bu hatayı sakın yapmayın

Kaşlarımızı evde almanın veya bilinmeyen bir kuaföre güvenmenin sonu facia ile sonuçlanabiliyor. Oldukça zor uzayan kaşlarımızın tekrardan çıkmasını beklemek ve doğru şekillendirmeyi sağlamak uzun zaman alabiliyor. Bu süreçte çok daha yaşlı, yorgun ve sert bir ifadeye sahip olabiliyoruz. Express.co.uk'ye konuşan Sarah Amelia Fogg, olgun kadınların kaşlarını kullanarak zamanı geri alıp çok daha genç görünebilecekleri paylaştı.

KAŞLARINIZI İHMAL ETMEK DAHA YAŞLI GÖRÜNMENİZE SEBEP OLABİLİR

Sarah şunları söyledi: "Kaşlar, insanların onları yaşlandıran hatalar yaptığını gördüğüm en yaygın alandır." Ancak, onları çok fazla doldurmakla tamamen kendi haline bırakmak arasında mutlu bir ortam bulmak önemlidir. "Kaşlarınızı tamamen ihmal etmek, özellikle kaşlarınız seyrekse sizi daha yaşlı gösterebilir. Aynı şekilde ürüne fazla yüklenmek de sizi yaşlandırabilir.

KAŞINIZIN UCUNU FAZLA UZATMAYIN

"Belirli bir görünümden hoşlanıyorsanız, kaşınızın ucuna herhangi bir renk eklemekten kaçının çünkü kuyruğu aşırı uzatmak yüzünüzü aşağı çekebilir ve sizi önemli ölçüde yaşlandırabilir."

ÇOK FAZLA ÜRÜN KULLANMAMAK İÇİN KAŞI DOLDURMAYA DOĞRU YERDEN BAŞLAYIN

Çok fazla ürün kullanmaktan kaçınmak için kuyruktan başlamayı ve içe doğru çalışmayı tavsiye etti. Bazı kadınların kaşlarını gereğinden fazla almaya alışkın olduğunu fark etti. İnce kaşların 90'ların modası olduğunu ve o zamanda kalması gerektiğini belirtti. Kadınlara, aşırıya kaçmadan ve daha yaşlı görünme riskini almadan kendi kaşlarını almaları için adım adım bir rehber verdi.

KAŞIN TAMAMINI KOPARMAYIN VE ÇEVRESİNE ODAKLANIN

"Herkes aşırı tüylenmeme tavsiyesini duymuştur, ancak kendini kaptırmak kolaydır.

Kaşınızın tamamını koparmak yerine, herhangi bir başıboş hayvanı yolmaya devam etmeye çalışın." Bununla, kaşın hemen üstündeki ve altındaki tüylere odaklanmak önemlidir.

DOĞAL ŞEKLİNE ODAKLANIN

Şöyle açıkladı: "Kaşlarınızı yolarak şeklini değiştirmeye çalışmak yerine her zaman doğal şeklini benimsemenizi öneririm, çok fazla alınan kaş geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebilir ve bu yüzünüzü gerçekten yaşlandırabilir.

KAŞIN UZAMASI UZUN ZAMAN ALABİLİR

"Kaşlarınızın tekrar uzaması için gereken süre, foliküllerin yolma sırasında maruz kaldığı travma ve iltihaplanma düzeyine bağlı olacaktır. Sağlıklı bir folikülün görünür hale gelmesi yaklaşık üç ila dört hafta ve tamamen yeniden büyüyene kadar dört hafta daha sürer." Bir kaş büyütme serumu, sadece haftalar içinde "kabarık" kaşlar yaratmak için harikalar yaratabilir.

