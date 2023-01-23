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Uzmanı uyardı! 5 yıl içinde dünyada birçok insanı işsiz bırakacak: "Geçici bir heves değil, yeni bir devrim"

23.01.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka destekli sohbet robotları, yeni bir teknoloji çağı başlatıyor. Ancak bazılarımız onların iş dünyasını ve işgücü piyasasını ele geçireceğinden korkuyor. Konunun uzmanı ise bu konuda bir uyarıda bulundu. Uzman isim, geçtiğimiz ay gündem olan bir yapay zeka destekli sohbet robotunun dünya işgücünün %20'sinin yerini alabileceğini söyledi ve "Geçici bir heves değil, yeni bir teknolojik devrim." diye konuştu.

Uzmanı uyardı! 5 yıl içinde dünyada birçok insanı işsiz bırakacak: "Geçici bir heves değil, yeni bir devrim"

Yapay zeka artık daha önce hiç olmadığı kadar hayatımızın bir parçası oldu. İnsanlar, yapay zekanın olumlu ve olumsuz yanlarını görmeye, farklı deneyimler yaşadıkça da gelecekte neler yapılabileceğini düşünmeye başladı. Geçtiğimiz ay da insanların sordukları sorulara cevap verebilen, hatta kod yazabilen ChatGPT isimli yapay zeka destekli sohbet robotu gündem oldu.

"YAPAY ZEKADA YENİ BİR ÇAĞ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ise yapay zeka destekli sohbet robotunun geçen yılın sonlarında piyasaya sürülmesi, yapay zekada yeni bir çağa işaret etti ve yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri körükledi.

chatgpt

Habere göre bu sohbet robotu şiir, senaryo yazma ve sınavlara girme gibi yetenekleri, bazılarının müşteri hizmetleri, metin yazarlığı ve hatta hukuk alanındaki bazı işleri hızlı bir biçimde devralabileceğine dair önerilerde bulunulmasına yol açtı. Fakat konunun uzmanına göre bu sohbet robotu, beş yıl içinde birçok insanı işsiz bırakabilir.

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"YÜZDE 20'SİNİN YERİNİ ALABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Bir firmada Sosyal Mühendislik Başkanı olarak görev yapan yapay zeka uzmanı Richard DeVere, "ChatGPT'nin iş gücünün yüzde 20'sinin yerini alabileceğine inanıyorum. ChatGPT geçici bir heves değil, yeni bir teknolojik devrim."

DeVere şöyle devam etti:

"Bu sadece Bitcoin, NFT'ler veya akıllı kontakt lensler gibi yeni bir moda değil. Bu oluyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu, insanların otomatik olarak robotların yerini aldığı bir gecede gerçekleşecek bir süreç olmayacak. İlk dalga, günlük işlerine yardımcı olmak için yapay zeka araçlarını kullanan daha az deneyimli insanlardan gelecek."

Birçok şirket "insanların yaptığı işleri otomatikleştirmek için yapay zeka çözümleri sunuyor. Örneğin bir şirket sınırsız ücretsiz yapay zeka metin yazarlığı vaat ederken, başka bir şirket de insanları mahkemede hız cezalarına karşı savunmak için ChatGPT'yi sohbet robotu kullanıyor.

"HENÜZ İLK AŞAMALARINDAYIZ"

DeVere, teknolojiyi zaten işlerinde kullanan birkaç kişi tanıdığını söyledi ve yapay zeka devriminin henüz başlangıcında olduğumuz konusunda bizi uyardı. Ancak DeVere, teknolojiyle ilgili bazı uyarıların aksine, yaratıcı mesleklerdeki insanların şimdilik, güvende hissetmeleri gerektiğini söyledi.

DeVere, "Yaratıcı mesleklerdeki insanların endişelenmesine gerek yok, bunun yerine gelişmeleri benimsemeleri gerekiyor" dedi.

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