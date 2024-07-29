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    4. Uzmanı uyardı: Bir yaştan küçük bebeklere bu gıdayı sakın yedirmeyin! Felce yol açabilir

    Uzmanı uyardı: Bir yaştan küçük bebeklere bu gıdayı sakın yedirmeyin! Felce yol açabilir

    29.07.2024 15:59
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    Bebeklerde ek gıdaya başlama dönemi oldukça önemli. Sütten ek gıdaya geçen bebeklere verilen besinler çocuğun hem gelişimi hem de sağlığı için doğru seçilmeli. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 1 yaşın altındaki bebeklere yedirilen balın zehirleme riskinin olduğunun altını çizerek, bebeklerde kas güçsüzlüğü ve felce varan ciddi sorunlar doğurabileceğini söyledi.

    Uzmanı uyardı: Bir yaştan küçük bebeklere bu gıdayı sakın yedirmeyin! Felce yol açabilir

    Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 1 yaş ve altı bebeklerde halk arasında bal kaynaklı besin zehirlenmesi olarak bilinen “İnfantil botulizm”e dikkat çekti. Prof. Dr. Güngör, hastalık hakkında bilgi vererek tedavi yöntemlerini aktardı.

    “KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE FELCE NEDEN OLABİLİR”

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    Hastalığın doğurabileceği sorunlara değinen Prof. Dr. Serdal Güngör, “İnfantil botulizm, sıklıkla ilk 6 ay olmak üzere, bir yaşın altındaki çocukları etkileyen nadir fakat ciddi bir hastalıktır. Clostridium botulinum adlı bakterinin sporlarının sindirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bebeklerin bağırsak sisteminde koruyucu bakteri florası ve clostridium inhibe edici safra asitleri bulunmaz. Bakteri sporları çevresel şartlara son derece dayanıklıdır. Bu sporlar tarafından bebeklerin bağırsaklarında üretilen nörotoksin sinir hücreleri arasındaki iletişimi bloke ederek ilerleyici kas güçsüzlüğü ve felce neden olur. İnfantil botulizm, genellikle bal tüketimi veya toprakta bulunan bakteriyel sporlarla temas sonucunda ortaya çıkabilir” dedi.

    “SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR”

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    Hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Güngör, “İnfantil botulizmin belirtileri, genellikle toksin alımından 12-36 saat sonra ortaya çıkar. Kas güçsüzlüğü (floppy baby syndrome), göz kapağı düşüklüğü, azalmış gözyaşı ve tükürük, ifadesiz yüz, zayıf emme refleksi ve öğürme, hipoaktivite, kabızlık ve bağırsak hareketsizliği, zayıf ağlama, solunum güçlüğü gibi belirtiler hızla ilerleyerek solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavinin hızlıca başlanması hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

    “EMZİKLERİ BALA BATIRMAYIN”

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    İnfantil botulizmin önlenmesindeki önemli adımlara değinen Prof. Dr. Güngör, “1 yaş altı bebeklere bal verilmemesi ve toprakla temastan kaçınılması gerekiyor. Aileler tarafından en çok yapılan hata, emziklerin bala batırılarak bebeklere emdirilmesidir. Ayrıca, uygun gıda hijyeni ve muhafaza yöntemleri, sporların kontaminasyonunu azaltmada kritik rol oynar. İnfantil botulizm, erken tanı ve uygun tedavi ile başarıyla yönetilebilen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Bebeklerde bu hastalığın farkındalığının artırılması ve önleyici tedbirlerin alınması, mortalite ve morbiditeyi azaltmada kilit rol oynar” şeklinde konuştu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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