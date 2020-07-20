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Uzmanı uyardı: Tat duyusunda azalma varsa doktora başvurun

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Gökpınar, koronavirüs belirtilerine dikkat çekerek, kişide tat duyusunda azalma, nefes darlığı gibi şikayetler görülüyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Uzmanı uyardı: Tat duyusunda azalma varsa doktora başvurun

Op. Dr. Serkan Gökpınar, tüm dünyayı tehdit eden bir salgın hastalık olan koronavirüs ile benzer şikayetlerden dolayı sıkça birbirine karıştırılan nezle ve grip arasındaki farkları anlatırken, kişide tat duyusunda azalma, nefes darlığı gibi şikayetler de görülüyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs belirtilerinden söz eden Op. Dr. Gökpınar, “Grip, nezle ve korona virüs birbirine sıkça karıştırılan hastalıklar. Nezle; burun akıntısıyla başlayarak, halsizlik oluşturur. Grip, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrılarıyla birlikte, yüksek ateş görülen üst solunum yolu enfeksiyonudur. İnsandan insana bulaşan ve hızla ilerleyen korona virüs enfeksiyonunda; yüksek ateş, geçmeyen kuru öksürük, koku ve tat almada sıkıntı yaşama, nefes almada güçlük görülmektedir. 14 gün kuluçka süresi olan bu hastalık, genellikle ağır seyretmektedir. Bu tür şikayetleri yaşayanların mutlaka bir sağlık kurumuna başvurması önemlidir” açıklamasında bulundu.
Koronavirüsten korunmak için uyarılarda bulunan Op. Dr. Gökpınar, "Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, maske kullanımına özen gösterilmeli, hijyene dikkat edilmeli ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Hem kendimiz, hem sevdiklerimiz, hem de toplumumuz için kurallara uyarak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyebiliriz” dedi.

(İHA)

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