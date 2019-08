Uzmanı uyarıyor: Eti ayranla tüketmeyin, eti yedikten hemen sonra çay içmeyin

Özel Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü Sktash, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Kurban Bayramı'nda yapılan ilk yanlışın kahvaltıyı atlamak olduğunu belirten Diyetisyen Elif Seda Ümütlü Sktash, "Kahvaltıyı atladığımız zaman kan şekerimiz hızlıca düşüyor ve gün içinde daha çok yememize sebep oluyor. İştah kontrolünü kaybediyoruz, bu sefer doygunluk hissi geç geliyor ve porsiyon kontrolü sağlamamızı engellemiş oluyor. Bunun dışında yaptığımız diğer bir yanlış güne etle başlamak. Et zaten sindirimi zor bir besin. Normalde de etin sindirimi 3-4 saat sürer vücutta. Hele ki yeni kesilmiş etin sindirimi 6-8 saat sürecektir. Bu durum vücut için çok yorucudur. Mide ağrılarına, kabızlık problemlerine, bağırsak problemlerine sebebiyet verebilir. Bu yüzden güne kesinlikle etle başlamayalım. Hafif bir kahvaltıyla, peynir, domates, salatalık mutlaka olsun. Çünkü posa tüketimi mideyi rahatlatacaktır. Yine gün boyunca et ağırlıklı besleneceğimiz için bağırsaklarımızın çalışmasını hızlandıracaktır. Bu anlamda posa önemli. Yumurta her zaman önemli bir besindir, mutlaka yumurta tüketin deriz ama Kurban Bayramı'nda 1-2 günlüğüne yumurta tüketimine ara verebiliriz. Çünkü yumurta da hayvansal bir besin.

Zaten gün boyu hayvansal besinlerle besleneceğimiz için bu anlamda birazcık daha proteini azaltmış olacağız. Kurban Bayramı'nda en doğru kahvaltı; 1 dilim peynir, 1 dilim tam buğday ekmek, domates, salatalık olacaktır. Çok fazla zeytin, ceviz gibi yağlı besinlere de girmemek lazım. Etin yağ oranı yüksek olduğu için gün içinde alacağımız kaloriyi arttırmış olur bu da" dedi.

'ETTEN SONRA ÇAY TÜKETMEK YANLIŞ'

Yeni kesilmiş etin sindiriminin uzun sürdüğünü dile getiren Diyetisyen Elif Seda Ümütlü Sktash, bu yüzden eti akşam saatlerinde tüketmenin çok doğru olmayacağını belirterek, "Çünkü 19.00’da, 20.00’de yediğimiz etin sindirimi 6-8 saat sürdüğü zaman uyku saatinize denk gelmiş oluyor. Uykuya daldığınız zaman vücudun dinlenmeye geçmiş olması lazım, sindirimin kesinlikle bitmiş olması gerekiyor. Bu yüzden eti tüketeceğimiz en doğru saat öğle saatleri olacaktır. Akşam da hafif beslenmeye dikkat edelim. Birazcık daha sebze, salata ağırlıklı beslenebiliriz. Et demir içeren bir besindir. Demirin emilimi en iyi C vitaminiyle sağlanır. Mutlaka bol salata, yeşillik ve sebzeyle birlikte tükettiğimiz zaman etin yararlılığını arttırmış olacağız. Türk geleneklerinde etin yanında ayran tüketilir ancak bu doğru bir tercih değildir. Çünkü kalsiyum ve demir birbirini bağlar, etteki demir boşa gider. Etin yanına tüketeceğimiz en doğru besin C vitamininden yüksek olan besinlerdir. Ya bir portakal suyu olabilir C vitamininden yüksek, ya bir salata olabilir, bol yeşillikli C vitamininden yüksek. Yine yaptığımız bir diğer yanlış da etten sonra çay tüketmektir. En az 1 saat geçmesini beklememiz gerekmekte. Bir saat geçtikten sonra çay tüketebiliriz. Çünkü çay da yine etteki demirin ölmesine ve kana karışmasına engel olmaya sebep olmaktadır. O yüzden etle birlikte ayran, yoğurt gibi kalsiyum içeren ve çay gibi besinler tüketmemeye dikkat edelim" ifadelerini kullandı.