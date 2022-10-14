Uzmanından 'akıllara durgunluk veren' seks için ipuçları

Yeni bir partnerle aynı yatağa girmek göz korkutucu olabilir. Ancak bunun zevkli olmaktan başka bir şey olmadığını seks uzmanlarının tavsiyeleri ile garanti altına alabilirsiniz. Cinsel hayatınızın harika olmasını sağlamak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Seks uzmanı Annabelle Knight, mükemmel ilişkinin anahtarını verdi...

SINIRLAR HAKKINDA KONUŞUN

Ne tür bir seks yapmaktan hoşlanırsanız hem birey olarak hem de ilişkiniz içinde sınırlarınızı bilmek çok önemlidir. Bunu önceden belirlemek, ilk karşılaşmalarınızın çok daha zevkli olacağı anlamına gelecektir.

AĞIRDAN ALIN

Kendinizi gerçekten hazır hissetmeden önce herhangi bir cinsel maceraya atılmak, kendinizi olabildiğince iyi hissetmeniz pek olası değildir. Yeni bir partnerle özellikle önemlidir çünkü henüz birbirinizin vücutlarını tanımıyorsunuz.

Yeni partnerinizin vücudunu tanımak için zaman ayırın, onlarla görüşün, onlara nasıl dokunulmaktan hoşlandıklarını sorun ve emin değilseniz size göstermelerini sağlayın. Bütün bunlar, birbirimizi birlikte keşfetmenin ve güçlü bir cinsel temel oluşturmanın harika bir yoludur.

GÜLMEKTEN KORKMAYIN

Seks ile ilgili son şey komedidir. Ancak neredeyse tüm seks seansları sırasında bir kıkırdama nedeni olabilir. Seksin bazen komik olduğunu kabul etmek, partnerlerin zevk alması için rahat ve eğlenceli bir ortam yaratmanın uzun bir yolunu bulabilir.

ORGAZM OLMAYA ODAKLANMAYIN

Orgazmlar harikadır, ancak iyi seksin her şeyin başı ve sonu değildir. Karşılıklı zevk veren, rızaya dayalı ve saygılı bir karşılaşma, herhangi bir orgazm kadar akıllara durgunluk verici olabilir. Doruk, harika seksin zirvesi olarak ne kadar çok vurgulanırsa, bunu başarma olasılığınız o kadar düşük olur.

Bunun yerine, o anda neyin iyi hissettirdiğine odaklanın ve siz ve eşiniz arasında paylaşılan zevke odaklanın.

BAKIMI UNUTMAYIN

Özel anlarınızın nasıl başlaması gerektiği ön sevişmeyse, nasıl bitmesi gerektiği de sonrasında olmalıdır.

Özünde, bu, sizin ve eşinizin iletişim yoluyla yakınlık bağlarını artırmanıza izin veren bir cinsel ilişki sonrası bilgilendirmedir.

Sizin için neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve bir dahaki sefere ne denemek istediğinizi konuşabilirsiniz.

Ayrıca her iki partnerin de birbirini kontrol etmesine ve duygusal mutluluklarının halledildiğinden emin olmasına izin verir.



