Uzmanından evcil hayvan sahiplerine koronavirüs önerileri

Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu yaptığı açıklamada, koronavirüsün insan hastalığı yönüyle bilim insanlarınca yoğun bir şekilde araştırıldığını, elde edilen güncel bilgilerin çeşitli platformlarda paylaşıldığını belirterek, merak edilen diğer bir konunun evcil hayvanların da etkilenip etkilenmediği olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün evcil hayvanların koronavirüsün bulaşmasında bir rolü olmadığını açıkladığını ifade eden Çalıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Evcil hayvan sahibi hasta olsa, hayvanının üzerine aksırsa dahi hayvanın hiçbir şekilde hastalanması söz konusu değildir. Bugünkü bilgiler ışığında böyle bir durum yok. Tabi virüslerin tamamı için geçerli bir kural var, bunlar dışarıda çoğalmazlar. Yani suya, masaya, köpeğe de bulaşsa bunların dışarıda çoğalması söz konusu değildir. Köpeğin tüyü, derisi zaten enfektif değil, çoğalmazlar."

HAYVANLARIMIZI KALABALIK YERE GÖTÜRMEMELİYİZ

Çalıcıoğlu, dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüsten korunmak için insanların kendisi için uyguladığı hijyen kurallarını evcil hayvanları için de uygulaması gerektiğine işaret etti.