HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanından 'hayati' uyarı: Bu hastalık görme kaybına neden oluyor! Sebebi bilinmiyor, ömür boyu takip ediliyor... İşte belirtileri

Uzmanından 'hayati' uyarı: Bu hastalık görme kaybına neden oluyor! Sebebi bilinmiyor, ömür boyu takip ediliyor... İşte belirtileri

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.05.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında ''sarı nokta hastalığı" olarak bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansının, tüm dünyada görme kaybının en önemli nedeni olarak kabul edildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz, “Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmemektedir. Hastalığın ilerlemesini engellemek için sigara alışkanlığından uzak durmak ve Akdeniz mutfağı gibi antioksidan içeren bol yeşillikli ve omega 3 ağırlıklı gıdalarla da beslenmek faydalı olacaktır” dedi.

Uzmanından 'hayati' uyarı: Bu hastalık görme kaybına neden oluyor! Sebebi bilinmiyor, ömür boyu takip ediliyor... İşte belirtileri

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada görme kaybıyla sonuçlanan görme bozuklukları arasında 3’üncü sırada yer alan sarı nokta hastalığı (makula dejeneresansı), tüm dünyada 30 milyon kişiyi etkiliyor. Elazığ’da özel bir hastanedeki göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz da genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülen ve kronik bir hastalık olan bu hastalığın belirtilerini, seyrini ve tedavi süreci hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu.

''KURU CİNSİ, YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSINDA MAALESEF BİR TEDAVİ YOKTUR''

AW197498_01

Hastalığın en önemli belirtilerine değinen Prof. Dr. Turgut Yılmaz, ''Sarı nokta hastalığı diye halk arasında adlandırılan yaşa bağlı makula dejeneresansı diye tanımladığımız hastalık, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen bir retina hastalığıdır. Bu hastalığın insidansı son yıllarda oldukça artmıştır. Hastalığın en önemli bulguları merkezi görmenin bozulması, hastaların insanların yüzünü seçememesi, düz zeminleri veya kenarları eğik, kırık veya bombeli olarak görmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu hastalığın genellikle kuru ve yaş olmak üzere iki cinsi vardır. Kuru cinsi, yaşa bağlı makula dejeneresansında maalesef bir tedavi yoktur. Sadece hastalığı stabil hale getirmek için durağanlaştırmak için vitamin desteği vermekteyiz. Ancak yaşa bağlı makula dejeneresansında ise enjeksiyonlar, göz içi iğneler yaparak hastalığın kuru cinse dönmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

''HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN SİGARA ALIŞKANLIĞINDAN UZAK DURMAK FAYDALI OLACAKTIR''

AW197498_03

Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, ''Sarı nokta hastalığının genellikle sebebi bilinmemektedir. Etiyolojik faktörler arasında yaş en önemli faktördür. Ancak son yıllarda ultraviyole, beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör nedeniyle hastalığın yaşı biraz daha erken yaşlara doğru kaymıştır. Sigara, güneşe maruz yer, çevresel faktörler de hastalığı etkileyen diğer etkenlerdir. Hastalığın ilerlemesini engellemek için sigara alışkanlığından uzak durmak ve Akdeniz mutfağı gibi antioksidan içeren bol yeşillikli ve omega3 ağırlıklı gıdalarla da beslenmek faydalı olacaktır” şeklinde konuştu. (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşeklere düğün yaptılar, traktöre bindirip balayına gönderdilerEşeklere düğün yaptılar, traktöre bindirip balayına gönderdiler
Polisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldıPolisler yakalayıp yüzüstü yatırdı; Kalaşnikoflar, pompalılar ortalığa saçıldı
Öğretmen cinayeti! Eşi tarafından katledildiÖğretmen cinayeti! Eşi tarafından katledildi
Anahtar Kelimeler:
Göz Sarı Nokta Hastalığı makula dejenerasyonu
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

'Enerji' çılgınlığında son perde! Bu terapinin adı: Duygu sağaltımı...

'Enerji' çılgınlığında son perde! Bu terapinin adı: Duygu sağaltımı...

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı! Eski tartışması yeniden gündem oldu: Milliyetçilik adı altında memleketi çirkefe batıranlarsınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.