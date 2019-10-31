Uzmanından konserve yapmanın püf noktaları

İSTANBUL, (DHA)- Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmak olduğunu söyleyen Haydar Şahin, konserve yapmanın püf noktalarını anlattı. Şahin, kış konservelerinin tarifini verdi.

İnsanların tempolu iş hayatında bulunmalarının, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerden biri olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, ev yapımı konserve tüketiminin hem ekonomik hem sağlıklı olduğunu ifade etti. Konservenin doğru şekilde hazırlanmadığı zaman tehlike oluşturabileceğini söyleyen Şahin, dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı şu sözlerle açıkladı:

“Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir. Isıya dayanıklı cam kullanın. Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir. Cam kavanozları kaynatın. Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir. Steril ortamda işlem yapın: Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin. Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmaların yükü de azaltılmış olur.”