Uzmanından koronavirüse karşı sıtma ilacı uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten korunmak ve önlem almak için her gün sıtmaya karşı kullanılan hidrosiklorokin hapı aldığını açıklamasının ardından gözler sıtma ilacına çevrildi. Endokrin ve Metabolizma Uzmanı Dr. Hüsnü Yılmaz, hidrosiklorokin hapının Türkiye'de koronavirüs enfeksiyonundan korunmak amaçlı kullanılmasının önerilmediğine dikkati çekip, "Ülkemizde ilacın kullanımı koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış veya enfeksiyon şüphesi olan hastalarda kısa süreliğine olan bir ilaç. Ülkemizdeki genel yaklaşım, bu ilacın herkeste kullanımı değil sadece risk grubunda ve virüs şüphesi olan hastalarda kullanımı yönünde. Hastanede yatmakta olan hastalarda kullanılan bir ilaç" dedi.

'REÇETESİZ SATILAMAZ'

İlacın hekim yazmadan kullanılmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz, "İlacın ülkemizde serbest satışı yok sadece yatan hastalarda hastane eczaneleri tarafından karşılanmakta olan bir ilaç. Bu ilacın reçetesiz satılması yasak. Ayrıca bu ilacın korunma ve önlem amaçlı kullanılması önerilmiyor. İlacın kesinlikle hekim tavsiyesi ile kullanılması gerekiyor. Bu ilacın koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna yönelik bilimsel bir veri de kesinlikle bulunmamaktadır" diye konuştu.