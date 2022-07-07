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Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon…

07.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı cinsel ilişki mutlu bir ilişkinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Seks sırasında orgazm olmak hem erkekler hem de kadınlar için büyük önem taşıyor. Uzmanlar daha kolay orgazm olunması için en uygun pozisyonu açıkladılar.

Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon…

Orgazm, cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası olarak tanımlanıyor. Erkekler çok daha kolay orgazm olsa da birçok kadın orgazm olma konusunda sıkıntı yaşıyor. Uzmanlar orgazm olmayı kolaylaştırmak adına doğru pozisyonların bilinmesi gerektiğini belirtiyorlar.

YÜZ YÜZE POZİSYONLAR DAHA İYİ ORGAZM SAĞLIYOR

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Misyoner pozisyonu sıkıcı olarak adlandırılsa da orgazm için en etkili pozisyonlar arasında yer alıyor. Araştırmalara göre yüz yüze pozisyonlar genellikle klitoral kan akışını artırarak daha iyi orgazmlara yol açıyor. DailyMail'e göre araştırmacılar, "Diz çökmüş/arka giriş pozisyonu, en az miktarda doğrudan klitoral temas üretir ve yüz yüze pozisyonlara kıyasla kan akışını ihmal edilebilir " diye yazdı.

SONUÇLAR DEĞİŞEBİLİR

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Bununla birlikte, erkeklerin kendi öngörülemeyen veya tutarsız “itme güçleri” nedeniyle her cinsel pozisyonda aynı düzeyde uyarım yaşamadıkları için kadınlar arasındaki sonuçların değişebileceğini belirtmişlerdir.

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Anahtar Kelimeler:
orgazm pozisyonlar
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